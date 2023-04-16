إيلون ماسك يستثمر في الذكاء الصناعي

2023/04/16 | 13:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان ماسك قد دعا إلى تنظيم التكنولوجيا.

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