2023/04/16 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت عضو لجنة التخطيط الاستراتيحي النيابية سعاد المالكي، إن هناك تعديلات ستجرى على الموازنة من حذف وإضافة، لـ"خلق توازن" في توزيع التخصيصات بين الوزارات.

وأوضحت، أن "اللجنتين المالية والتخطيط الاستراتيجي عملتا على مناقشة أبواب الموازنة بشكل دقيق من أجل وضع المستحقات للوزارات، علماً أن المخصصات المالية لبعض الوزارات تحتاج إلى تعديل أسوة بباقي الوزارات التي تحصل على استحقاقاتها بشكل كامل".

وأضافت، أن "هناك الكثير من التعديلات على أبواب الموازنة ولا سيما أن هناك شرائح لم نجد لها حقوقاً مشرعة فيها، منهم خريجو السنوات السابقة والمهن الصحية والحاصلون على شهادة الدكتوراه في هذه السنة والمتقاعدون، لذلك يجب أن تعدّل أبواب الموازنة لنضمن حقوق هذه الشرائح".

ولفتت المالكي، إلى أن "من حق اللجان النيابية أن تضيف فقرات في الموازنة فيها جنبة مالية، ومن حقها أيضاً أن تحذف بنوداً بعد الاستشارة، لحفظ حق جميع الشرائح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موازنة 2023.. المالكي: المخصصات المالية لبعض الوزارات تحتاج إلى تعديل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موازنة 2023.. المالكي: المخصصات المالية لبعض الوزارات تحتاج إلى تعديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).