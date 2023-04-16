وصول وجبات المساعدات الانسانية لـ6 قرى حاصرتها السيول شرق ديالى

2023/04/16 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول حكومي، اليوم الاحد، وصول اولى المساعدات الانسانية لـ 6 قرى حاصرتها السيول قرب الحدود الايرانية شرق ديالى.

وقال مدير ناحية قزانية (95كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد مضي 3 ايام متتالية على محاصرة سيول جارفة 6 قرى في مناطق دحلة وطحماية قرب الشريط الحدودي العراقي- الايراني نجحنا في ايصال اولى الوجبات الانسانية عن طريق المكائن الزراعية التي هي الوحيدة القادرة على المضي في الطرق المغمورة بالمياه".

واضاف، أن "المساعدات هي من الاهالي وتأتي من اجل اسعاف الاسر خاصة وان بعضها ينام بالعراء منذ 3 ايام بسبب اجتياح السيول لمنازلها الطينية"، لافتا الى أن "مستوى انحسار السيول يتراوح حاليا من 50-80% ولم تعد تشكل خطر على القرى والمناطق القريبة منها".

وتابع الخزاعي أن "وصول المساعدات الانسانية تعني بدء زوال الخطر عن اهالي القرى الحدودية"، مؤكداً "التواصل المستمر مع الهيئات الدولية والمحلية من اجل اسعاف الاسر المتضررة بالمزيد من المساعدات وخاصة الخيم".

والجمعة الماضي، اجتاحت سيول جارفة مناطق عدة في محافظة ديالى، والتي دخلت بثلاثة محاور لتستقر في بحيرة سد العظيم.

وتشهد العديد من المحافظات موجة سيول جارفة اجتاحت الأراضي العراقية من دول الجوار وبسبب الامطار الغزيرة التي شهدها العراق خلال الايام القليلة الماضية.

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