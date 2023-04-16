2023/04/16 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث الوضع في السودان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث الوضع في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).