محافظ ذي قار يقف ميدانياً على مشاريع مداخل المحافظة الثلاثة

2023/04/16 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اطلع محافظ ذي قار الدكتور المهندس محمد هادي الغزي ، ميدانياً على مراحل العمل لتنفيذ بوابات ومداخل المدينة الثلاثة"الشمالية ،الغربية ،الجنوبية " ، للتحقق من سير العمل والوقوف بشكل مباشر على نسب الانجاز .واكد السيد المحافظ احالة المدخل الرابع للتنفيذ والممتد من الطريق الدولي ويرتبط بشكل مباشر بالبوابة الشمالية بمحاذاة الهولندي مروراً بمناطق التوسع خلف الجامعة.واشار الى ان مشروع انشاء البوابات لتكون واجهةً معمارية،تعكس المكانة الحضارية لذي قار وتليق بمكانتها، فضلاً عن الوظيفة الامنية، مشدداً على الشركة المنفذة ضرورة انجاز المشروع وفق المعايير المطلوبة والالتزام بالاطار الزمني المحدد.

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