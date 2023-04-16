تفاصيل وصور جديدة عن

2023/04/16 | 13:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق في مبنى سكني بحي قديم في دبي، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة تسعة آخرين، حسبما قالت السلطات الإماراتية، الأحد.

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