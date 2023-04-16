ضابط مخابرات امريكي متقاعد: مصير زيلينسكي مأساوي على أيدي الاوكرانيين

2023/04/16 | 13:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سكوت ريتر، ضابط المخابرات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيموت على أيدي الأوكرانيين الذين سينتفضون ضده.وقال ريتر في مقابلة مع قناة Redacted على يوتيوب، “الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيموت خلال الانتفاضة بسبب استياء المواطنين الأوكرانيين..… Readmore

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