وزيرة الخزانة الامريكية: ستكون البنوك أكثر حذرا وتشديدا لقيود الإقراض مستقبلاً

2023/04/16 | 13:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إنه من المرجح أن تصبح البنوك أكثر حذرا وتشديدا لقيود الإقراض في أعقاب انهيار بنكين في الآونة الأخيرة، مما قد يلغي حاجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.وأضافت يلين، وفقا … Readmore

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