2023/04/16 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان يكثر الطلب على المعجنات بكامل أنواعها بهدف التغيير في السفرة الرمضانية والملل من طبخ أصناف كثيرة بشكل يومي.وفي هذا السياق، ينصح خبراء التغذية الصائمين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخاطر الإكثار من تناول المعجنات في رمضان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاطر الإكثار من تناول المعجنات في رمضان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاطر الإكثار من تناول المعجنات في رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).