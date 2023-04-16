المحكمة الاتحادية: عدم دستورية منح وزيرة المالية صلاحية بيع وايجار الأراضي الزراعية

2023/04/16 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، دستورية منح وزير المالية صلاحية بيع او إيجار الأراضي الزراعية.وذكر بيان للمحكمة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “المحكمة الاتحادية نظرت في جلسة علنية […]

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