عماد محمد: أرغب بتدريب المنتخب الوطني الأول وقيادته للمونديال

2023/04/16 | 14:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب منتخبنا الشبابي عماد محمد، أنه يرغب بتدريب المنتخب الوطني الأول وقيادته إلى كأس العالم.وقال محمد في تصريحات لقناة “بين سبورتس” إنه “تدريب منتخب العراق تحت 20 عاماً كان أحد أبرز أهدافي والحمد وفقت بتأهيله إلى كأس العالم”.وأضاف أن ” طموحي لا حدود له، حيث أرغب مستقبلاً في الإمساك بزمام […]

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