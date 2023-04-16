رحالة امريكي يصف ليالي رمضان في كربلاء بأنها: أجمل ما رآه في العالم!!

2023/04/16 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن جهوده المتواصلة في توثيق الإرث

الثقافي والاجتماعي لمدينة أبي الأحرار

"عليه السلام"، نشر مركز كربلاء

للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية

المقدسة وضمن موسوعته الحضارية الشاملة

عن المدينة، بعضا من أح

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