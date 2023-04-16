ما الذي يحدث في السودان؟ تقرير يشرح التفاصيل الكاملة

2023/04/16 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحكم السودان مجلس عسكري يقوده عبد

الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة

(الجيش) والرجل الثاني فيه هو حميدتي

الذي يقود قوات الدعم السريع، التي كانت

عبارة عن ميلشيات تم انشائها للتعامل مع

العنف في دارفور ف

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