2023/04/16 | 14:23 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استكملت وزارة التربية الاستعدادات
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الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات
الوزارية للعام الدراسي 2022 ــ 2023،
وأعلنت مشاركة نحو 950 ألف طالب وطالب في
مرحلتي الثالث المتوسط والسادس
الإعدادي.
وقال الوكي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: 950 ألف طالب وطالبة يشاركون في الامتحانات الوزارية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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