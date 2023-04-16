2023/04/16 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكملت وزارة التربية الاستعدادات

الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات

الوزارية للعام الدراسي 2022 ــ 2023،

وأعلنت مشاركة نحو 950 ألف طالب وطالب في

مرحلتي الثالث المتوسط والسادس

الإعدادي.

وقال الوكي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: 950 ألف طالب وطالبة يشاركون في الامتحانات الوزارية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: 950 ألف طالب وطالبة يشاركون في الامتحانات الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).