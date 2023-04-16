الجيش السوداني يعلن سقوط أكبر قاعدة للدعم السريع في كرري

2023/04/16 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد عن سقوط أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها: “ندير معركتنا بثبات وتركيز، ونسيطر تماما على الموقف العام للعملية”.

ونفى البيان “ادعاءات المتمردين بحصار القيادة العامة”، موضحا: “صحيح مازالت الاشتباكات تدور هنا وهناك، لكن الموقف يتجه نحورالاستقرار ولا يوجد ما يقلق”.

وأعلن الجيش السوداني عن سقوط “أكبر قاعدة للدعم السريع في كرري، جبل سركاب، تحت يد القوات المسلحة والإستيلاء على كل آليات وأسلحة وعتاد المليشيا المتمرده”.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، إن “الفرقة الرابعة مشاة (الدماذين) استلمت عدد 35 عربة لاندكروزر من قوات الدعم السريع بكامل أسلحتها وعتدادها”.

وأضاف أن القوات السودانية تمكنت من السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، بالإضافة إلى معسكر كرري بشمال أم درمان.

المصدر: RT

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