الجيش الأمريكي يختبر نماذج ليزر الدفاع الجوي قصيرة المدى

2023/04/16 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ اختبارا بالذخيرة الحية لنماذج نظام الدفاع الجوي قصير المدى القائم على Stryker مع أشعة ليزر بقوة 50 كيلو واط.

وقال مدير مكتب القدرات السريعة والتقنيات الحرجة بالجيش الأمريكي، الجنرال روبرت راش لموقع Defense News، إن الطائرات دون طيار التي استخدمت كأهداف يجب ضربها والتي قسمت إلى 3 مجموعات “تناثر حطامها في الأجواء”، مؤكدا أن نظام الدفاع الجوي “فعال جدا جدا”.

وأشار إلى أنه “في حين أن الطائرات المسيرة لا تعمل بالليزر إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة في إخراج الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون”.

يتلقى الجيش الآن أول مجموعة فصيلة من الأنظمة، حيث يأخذ أول اثنين من نماذج Directed Energy Maneuver-SHORAD إلى ساحة Yuma حيث جرى الاختبار، للتدريب مع الجنود.

ووفقا لراش فإن النموذج الأولي الثالث على وشك الدخول في اختبار القبول، وسيتم تسليم النموذج الرابع في غضون الشهرين المقبلين.

وقال راش إن اختبارات التطوير مع الجنود ستستمر خلال الربع القادم وفي الربع الأخير من السنة المالية 2023، سيبدأ الجيش في تطوير تكتيكات وتقنيات وإجراءات للأنظمة، مضيفا: “عندما تنظر إلى القدرة على العمل الميداني، فأنت لا تقوم فقط بتجسيد التكنولوجيا، بل عليك معرفة كيفية دمج هذه التكنولوجيا في القدرة القتالية”.

المصدر: Defense News

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