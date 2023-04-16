فيديو| دراجة هوائية بإطارات مربعة

2023/04/16 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طور خبراء أمريكيون من ذا كيو؛ وهو (حساب للفيديوهات العلمية على اليوتيوب)، دراجة ذات إطارات مربعة، وعلى الرغم من أنها قد تبدو غير معقولة، فإنها تعمل بكل فاعلية، ويمكن قيادتها والالتفاف بها عند المنعطفات.

ويمكن رؤية الفريق في الفيديو أثناء بنائه للإطارات عن طريق لحام أعمدة معدنية معاً لتشكيل مربع، ثم تضاف الأسلاك، التي تضفي عليها طابعاً جمالياً، لأن الجزء الخارجي من الإطار مزود بمسار أشبه بالخزان يتحرك حول الإطار بأكمله مثل البدالات، وتظل العجلات المربعة ثابتة بينما يتحرك المسار حول حوافها لتوفير الجر، وأخيراً، تثبيت الإطارات على هيكل دراجة عادي، قبل أن يستقلها أحدهم وينطلق بها على الطريق.

وعلقت ذا كيو: إن «إنشاء وتركيب إطارات مربعة على دراجة، كان واحداً من أكثر المشاريع جنوناً التي قمنا ببنائها على الإطلاق، هذا المشروع يتجاوز حقاً حدود ما نعده طبيعياً ويتحدانا لخلق أفكار أكثر إبداعاً».

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