اليمن.. انتهاء عمليات تبادل الأسرى وترقب للقاءات

2023/04/16 | 14:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرج الحوثيون والقوات الحكومية اليمنية، الأحد، عن عشرات الأسرى في اليوم الثالث والأخير من عملية تبادل سجناء كبرى، في وقت أعلن المتمردون أن المحادثات مع السعودية ستتواصل بعد عيد الفطر ما بدد الآمال بإعلان هدنة جديدة قبل نهاية شهر رمضان.

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