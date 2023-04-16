4 غيابات في صفوف القوة الجوية بمباراة الشباب السعودي

2023/04/16 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد فريق القوة الجوية لكرة القدم، إلى مواجهة الشباب السعودي مساء اليوم في إياب الملحق المؤهل لبطولة الأندية العربية الأبطال.

ويدخل الصقور اللقاء وهو مثقل بالغيابات، حيث سيفتقد لخدمات كل من: حسن رائد بسبب إصابته مع المنتخب وحاجته لتداخل جراحي وكرار نبيل المصاب بمرض التيفوئيد وحسين جبار المصاب بكسر بالأنف وسيغيب علاء مهاوي بسبب حاجته للراحة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مما يعني إن القوة الجوية بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة في المباراة كي يتأهل للدور المقبل.

وستقام المباراة على استاد فيصل بن فهد في ميدنة الرياض السعودية عند الساعة العاشرة من مساء اليوم.

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