ما حقيقة توقف العمل بمصفى كربلاء؟

2023/04/16 | 14:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيبدأ انتاج البنزين اعتبارا من شهر تموز المقبل.

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