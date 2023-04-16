إثيوبيا تعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات

2023/04/16 | 14:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت إثيوبيا عن "قلقها" بشأن اندلاع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، ودعت الأطراف السودانية إلى "ضبط النفس، والتوقف عن القتال، والعودة إلى مسار الحوار".

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