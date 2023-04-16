نوري المالكي عبء ثقيل على العراق

2023/04/16 | 15:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف منذ أن سقطت حكومته الثانية عام 2014 ونوري المالكي يشكل عبئا ثقيلا على الحياة السياسية في العراق.فزعيم حزب الدعوة الإسلامي، الذي لا يُخفي تطرفه الطائفي، صار إيرانيا أكثر...أكمل القراءة ←

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