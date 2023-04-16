بالجرم المشهود.. القبض على 3 تجار مخدرات في البصرة

2023/04/16 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم (2) كيلو غرام من مادة الحشيشة في محافظة البصرة بالجرم المشهود.

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