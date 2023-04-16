2023/04/16 | 15:15 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الإعمار: انجاز 67% من اعمال مشروع مجاري هيت (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والبلديات العامة، ان نسبة الإنجاز
الفعلي لمشروع مجاري هيت في محافظة
الانبار تبلغ (67)%، وسيسهم في تحسين
الواقع الخدمي والبيئي في القضاء.
وذكر بيان للمركز الاعلامي في الوز
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الإعمار: انجاز 67% من اعمال مشروع مجاري هيت (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الإعمار: انجاز 67% من اعمال مشروع مجاري هيت (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).