وزارة الإعمار: انجاز 67% من اعمال مشروع مجاري هيت (صور)

2023/04/16 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان

والبلديات العامة، ان نسبة الإنجاز

الفعلي لمشروع مجاري هيت في محافظة

الانبار تبلغ (67)%، وسيسهم في تحسين

الواقع الخدمي والبيئي في القضاء.

وذكر بيان للمركز الاعلامي في الوز

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