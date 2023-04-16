تويتر يتيح للمستخدمين مزايا جديدة لكسب المال.. كيف ذلك؟

2023/04/16 | 15:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

نشر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، تغريدة جديدة كشف فيها عن نوايا موقع التواصل الاجتماعي العملاق تويتر فيما يتعلق بمزايا جديدة متاحة للمستخدمين والتي ستمكنهم من كسب الأموال، حيث أكد إيلون ماسك بأن تويتر يعتزم السماح للمستخدمين بفرض رسوم على الوصول إلى محتواهم، بدءا من النصوص الطويلة، ووصولا إلى مقاطع الفيديو التي تصل مدتها لساعات.

وأوضحت تغريدة إيلون ماسك بأن تويتر (NYSE:TWTR) لن يحصل على أي من الأموال التي يجنيها المستخدمون من الاشتراكات خلال العام الأول، وأن مستخدمي تويتر سيحتفظون بما لا يقل عن 70% من إيرادات الاشتراكات على الهاتف المحمول بعد احتساب رسوم متجر التطبيقات.وسابقا، أفادت شركة تويتر Twitter Inc، بأنها ستتيح لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي إمكانية شراء وبيع الأسهم والعملات الرقمية والأصول الأخرى بالشراكة مع شركة eToro وهي شركة تداول واستثمار متعدد الأصول.



كما سيتم تزويد مستخدمي تويتر بميزة جديدة على تطبيق تويتر ستوفر لهم إمكانية الوصول لعرض مخططات السوق والبيانات حول عدد كبير من الأدوات المالية، جنبا إلى جنب مع تداول مجموعة متنوعة من الأصول مدعومة من eToro.

كما أوضح الرئيس التنفيذي لدى eToro بهذا الصدد، أنه سيتم توفير محتوى عال الجودة فيما يتعلق بالتحليل المالي للشركات وما يحدث في جميع أنحاء العالم، مضيفا بأن هذه الشراكة ستمكن الوصول إلى مستخدمين جدد والتواصل بشكل أفضل بين العلامات التجارية ل eToro وموقع تويتر.

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