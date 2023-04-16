نائب رئيس البرلمان: كل الجهود منصبة لإقرار الموازنة بعد العيد بفترة قصيرة

2023/04/16 | 15:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، أن كل الجهود منصبة لإقرار قانون الموازنة العامة بعد عيد الفطر بفترة قصيرة.

وقال عبد الله في تصريح لشبكة "رووداو" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الموازنة تأخرت كثيراً، ولا يمكن تأخيرها أكثر من ذلك، فقررنا إجراء القراءة الأولى رغم الاعتراضات عليها".

وأوضح: "ثم قررنا إجراء القراءة الثانية قبل عيد الفطر، وتم الاتفاق على أن تتم القراءة الثانية لمشروع القانون اليوم، وستستمر جلسة اليوم، وحتى إن لم ننته من القراءة والاستماع إلى تقرير اللجنة المالية حتى وقت السحور سنواصل القراءة يوم غد".

وتابع، "سيكون أمام اللجنة المالية حتى ما بعد عيد الفطر للقيام بمهامها وتصحيح الأخطاء الواردة في مشروع قانون الموازنة، وكل الجهود هي لإقرار قانون الموازنة العامة بعد عيد الفطر بفترة قصيرة".

وبيّن أن "صلاحيات البرلمان في مجال الموازنة محددة بقانون، ويستطيع البرلمان فقط تخفيف مشروع قانون الموازنة وإجراء مناقلات فيه".

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