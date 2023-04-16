آثار بابل تضع يدها على 32 قطعة أثرية جرفتها مياه الأمطار

2023/04/16 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأحد، العثور على 32 قطعة أثرية بالمحافظة جرفتها مياه الأمطار.

وذكر مدير قسم شرطة حماية الآثار العميد غازي طامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارزنا وبالاشتراك مع ممثلي جهاز الأمن الوطني ومفتشية آثار المحافظة، تمكنت من خلال جولة تفقدية على موقع مدينة بورسيبا الأثرية، من العثور على 32 قطعة من القطع الأثرية والمسكوكات تعود الى الفترات الإسلامية".

وأضاف، أن "القطع ظهرت على سطح الارض نتيجة تجريف الموقع جراء سقوط الأمطار في الآونة الأخيرة"، مؤكداً "تسليمها الى مفتشية آثار بابل لغرض إرسالها الى المتحف العراقي".

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