2023/04/16 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقشت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأحد، مع شركة ايرثلنك وممثلي الشركات التابعة لها ملف سوء خدمة الأنترنت وغلاء أسعارها.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هيئة الرأي في وزارة الاتصالات برئاسة وزيرة الاتصالات هيام الياسري، عقدت اليوم، اجتماعاً حضرته شركة ايرثلنك وممثلي الشركات التابعة لها".

وأضاف أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة سوء خدمة الانترنت المقدمة للمواطنين وغلاء اسعارها والاليات الممكن اتخاذها من الناحية الفنية لتحسين مستوى الخدمة وجعلها قابلة للقياس وفقا لمعايير مقبولة اسوة بما معمول به في دول العالم الاخرى".

يذكر ان شركات الاتصالات المتخصصة بالانترنيت وخصوصا "ايرثلنك" تبتز المواطن بحيث تنقل جودة النت الى بطاقات شحن معينة يضطر المواطن شرائها وكذلك خدمتها حسب مقياس السرعة هي الاسوء بحسب متابعين متخصصين.

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