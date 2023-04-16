وزير الخارجية الأوكراني يزور بغداد غداً

2023/04/16 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الاحد، ان وزير الخارجيَّة الأوكرانيّ، دميترو كوليبا، سيزور بغداد غداً.

وقال الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزير الخارجيَّة الأوكرانيّ دميترو كوليبا سيزور بغداد غدًا، لبحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة، والتشاور حول كيفيَّة التعامل مع مُختلِف القضايا، والتحدِّيات الإقليميَّة والدوليَّة".

وأضاف، أن "كوليبا سيلتقي خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السودانيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".

ويوم أمس السبت، نشرت صحيفة (هيلنسكي سومات) الفلندية، تقريراً قالت خلاله ان السلطتان الروسية والاوكرانية تبحثان الان إقامة مفاوضات سلام مباشرة من خلال وساطة عراقية تعقد جلساتها في بغداد.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان "مصادر مطلعة من داخل الاتحاد الأوروبي، اكدت ان الجانب الاوكراني والروسي، يحاولان العمل نحو سلام في أوروبا من خلال وساطة عراقية نظرا لحظي بغداد بعلاقات إيجابية بين الطرفين، بالإضافة الى كونه من الدول التي امتنعت عن التصويت لادانة الغزو الروسي ولم تتخذ موقفا معاديا من أوكرانيا أيضا".

حياد بغداد بحسب التقرير كان أحد الأسباب التي دفعت الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي الى الاتصال برئيس الوزراء محمد شياع السوداني هاتفيا حيث بحث خلال المكالمة "خطط السلام" مع السوداني، امر أكدته وكالة الانباء الأوكرانية الرسمية اوكرانيسكا برافادا".

الصحيفة اشارت الى ان "معلومات عن زيارة قام بها مسؤول روسي رفيع المستوى الى بغداد بشكل غير معلن تم خلالها الحديث عن عقد مباحثات سلام مع الجانب الاوكراني في بغداد"، مؤكدة "نقلا عن المصادر أيضا، فان الحكومة الأوكرانية تستعد الان لتنفيذ المرحلة الأولى من المفاوضات عبر ارسال وفد للتباحث مع الأجهزة الأمنية العراقية سبل تامين سلامة الوفود التي قد تشارك في مباحثات السلام في العاصمة بغداد".

المصادر التي أوردتها الصحيفة اكدت ان أحد الشروط المطروحة للتفاوض الان بين الجانبين والتي تم التوصل اليها من خلال الزيارة غير المعلنة للجانب الروسي، هو استقدام "قوات عربية وصينية" للعمل كقوات حفظ سلام دولية تنتشر على حدود البلدين لضمان تنفيذ اتفاقية اطلاق النيران في حال التوصل اليها خلال الأيام المقبلة.

المعلومات التي أوردتها الصحيفة قالت ان "أطرافا دولية، منها المانيا، الولايات المتحدة، فرنسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي على علم حاليا بمساعي الوساطة بين أوكرانيا وروسيا من خلال العراق والاجتماعات "السرية" التي تعقد حاليا مع الجانب العراقي تمهيدا لأطلقها قريبا"، بحسب وصفها.

يشار الى ان دول الاتحاد الأوروبي تتخوف حاليا من تصاعد حدة الصراع في أوروبا مع "تدهور قدرة أوكرانيا على صد الهجوم الروسي" واستعدادات موسكو لشن عمليات عسكرية خلال الربيع من المتوقع ان تؤدي الى انهاء الحرب لصالح موسكو بحسب المعلومات التي كشفت عنها الوثائق المسربة من البنتاغون الأمريكي والتي أوردتها (بغداد اليوم) في تقرير سابق.

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