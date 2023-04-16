تعهد فورا بالطعن عليه.. حكم قضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

2023/04/16 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مصرية، الأحد، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من رئاسة مجلس الإدارة، بحسب ما أفادت صحف محلية، الأحد.

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