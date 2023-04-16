تحذير برلماني من انهيار جسر عبرة اللطيفية

2023/04/16 | 15:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذرت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الأحد، من انهيار قد يحصل في الجسر الذي يربط العاصمة بغداد بمحافظة بابل المسمى (عبرة اللطيفية) والذي يعاني من تشققات وتخسفات جعلته عرضة للانهيار في أي لحظة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان أن “رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية علي الحميداوي وبرفقة أعضاء اللجنة تفقدوا ميدانيا هذا الجسر المتهالك وحذروا من انهيار قد يطاله ويقطع مدخل بغداد الجنوبي الرابط بمدينة المسيب بمحافظة بابل”.

وأشار إلى أن “اللجنة حملت مديرية الطرق والجسور ووزارة الإعمار والإسكان المسؤولية الكاملة حال حدوث أي ضرر مستقبلي كون الجسر قد دخل صيانة قبل مدة وجيزة لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب”.

ولفت إلى أن “وفد اللجنة التقى بالمسؤولين الميدانيين والقادة الأمنيين في المنطقة ودعوا إلى العمل الفوري على صيانة هذا الممر المهم وضمه مع إعمار المداخل الأساسية للعاصمة كونه طريقا مهما يربط بغداد بمناطق الفرات الأوسط”.

ودعت اللجنة بحسب البيان إلى “إصدار قرار فوري يمنع عبور شاحنات الحمل حتى الانتهاء من تصليحه”.

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