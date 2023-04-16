السوداني يوافق على تخصيص مليوني دولار لتنظيم نهائيات اندية آسيا للسلة ببغداد

2023/04/16 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على تخصيص مليوني دولار لتنظيم نهائيات اندية آسيا لكرة السلة بالعاصمة بغداد.وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة خالد كبيان في بيان […]

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