شاهد بالفيديو.. الموازنة على طاولة البرلمان العراقي مساء اليوم | نشرة أخبار الثالثة

2023/04/16 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VEHipYoyhvs

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