لجنة الخدمات النيابية تحذر من انهيار جسر (عبرة اللطيفية)

2023/04/16 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الاحد، من انهيار قد يحصل في الجسر الذي يربط العاصمة بغداد بمحافظة بابل المسمى (عبرة اللطيفية ) والذي يعاني من تشققات وتخسفات جعلته عرضة للانهيار في اي لحظة.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية علي الحميداوي […]

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