كيليان مبابي يضيف رقما قياسيا لمسيرته.. ما هو؟

2023/04/16 | 15:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع كيليان مبابي تحقيق الكثير من النجاحات في مسيرته الشابة، حيث فاز اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بلقب كأس العالم، وسجل هدفا في نهائي المونديال، وأصبح قائدا لمنتخب فرنسا.

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