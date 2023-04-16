محافظ النجف يعفي مدير ومعاون مديرية مجاري المحافظة

2023/04/16 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر محافظ النجف، ماجد الوائلي، أمراً إدارياً بإعفاء مدير ومعاون مديرية مجاري المحافظة من منصبيهما وتكليف بديلين عنهما.

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