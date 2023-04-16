"فساد وتلاعب وسرقات".. الزراعة النيابية تتوعد الجمعيات الفلاحية بالمحاسبة القانونية

2023/04/16 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتهمت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ابتسام الهلالي، اليوم الاحد، رئيس الجمعيات الفلاحية بالفساد وهدر بالمال العام وسرقة رواتب الموظفين.

وذكرت الهلالي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هناك الكثير من ملفات فساد الإداري والمالي وهدر بالمال العام وتلاعب بعقارات الاتحاد وسرقة رواتب الموظفين في اتحاد الجمعيات الفلاحية".

وأضافت، إننا "سنقوم خلال الأيام المقبلة بتقديم جميع الملفات الفساد الإداري والمالي وهدر المال العام إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس الاتحاد الجمعيات الفلاحية وبعض اعضاء والموظفين في الاتحاد".

وتابعت الهلالي، أن "المسؤولين في الإتحاد اعطوا لأنفسهم شرعية غير قانونية وتلاعبوا بالممتلكات والمال العام وسرقته في وضح النهار".

وفي وقت سابق، طالبت هيئة النزاهة الاتحادية، وبناء على قرار قضائي، اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، بيان السند القانوني لبقاء "المشكو منه حيدر عبد الواحد"، رئيسًا للاتحاد رغم القرار التمييزي من محكمة استئناف الرصافة.

وكانت انتخابات الجمعيات الفلاحية قد شهدت جدلًا وطعنًا بنزاهتها من قبل نواب وجهات قانونية عديدة، بعد فوز عبد الواحد بمنصب رئاسة الجمعيات، بالرغم من المشاكل القانونية التي تحيط به، وبنزاهة انتخابات الجمعيات وفوزه بالمنصب.

وفي الوقت الذي يعاني القطاع الزراعي من مشاكل عدّة، يرى مراقبون أن تسليم مصير الفلاحين الذين يناهز عددهم الـ3 ملايين مواطن في العراق، لشخصية مشكوك بسيرته، وبوضعه القانوني، سيضاعف من تردّي القطاع الزراعي ووضع الفلاحين.

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