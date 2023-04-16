مبابي يحقق رقما تاريخيا ويدخل التاريخ

2023/04/16 | 16:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حقق الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، رقما...

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