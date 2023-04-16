2023/04/16 | 16:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1l-0sCDWT-A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغيير وزاري مرتقب بكابينة محمد الشياع السوداني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغيير وزاري مرتقب بكابينة محمد الشياع السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).