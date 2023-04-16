وزارة الاتصالات تناقش سوء خدمة الانترنت وغلاء اسعارها

2023/04/16 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقدت هيأة الرأي في وزارة الاتصالات، اليوم الاحد، برئاسة الوزيرة هيام الياسري.المختصر المفيد..



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وذكر بيان للوزارة ان :”الاجتماع حضرته شركة ايرثلنك وممثلي الشركات التابعة لها؛ لمناقشة سوء خدمة الانترنت المقدمة للمواطنين وغلاء اسعارها”.واضاف البيان “الاجتماع سيناقش ايضاً الاليات الممكن اتخاذها من الناحية الفنية لتحسين مستوى الخدمة وجعلها قابلة للقياس وفقا لمعايير مقبولة اسوة بما معمول به في دول العالم الاخرى”.

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