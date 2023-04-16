بعد ماكرون.. رئيس البرازيل يدعو للتخلي عن الدولار

2023/04/16 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

حثّ الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الدول النامية على التخلي عن الدولار في التجارة الدولية لصالح عملاتها، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

كما دعا لولا دا سيلفا خلال أول زيارة دولية له للصين منذ توليه منصبه مرة أخرى مجموعة دول البريكس «البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا» إلى إنهاء هيمنة الدولار وتطوير عملتها البديلة لاستخدامها في التجارة.

وهاجم دا سيلفا تفوق الدولار الأميركي في التجارة الدولية، متسائلاً: «لماذا لا يمكننا القيام بالتجارة على أساس عملاتنا؟»، متسائلاً « من الذي قرر أن يكون الدولار هو العملة بعد اختفاء معيار الذهب».

تزامنت دعوة لولا للتخلي عن الاعتماد على الدولار مع جهود بكين المتزايدة لتعزيز استخدام الرنمينبي في تسوية تجارة السلع عبر الحدود، حيث يسعى صناع السياسة الصينيون إلى تعزيز دور ثاني أكبر اقتصاد في العالم في النظام المالي العالمي.

يذكر أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في 9 أبريل، بأنه يجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأميركي خارج الحدود الإقليمية، وأن تتجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين وأميركا بشأن تايوان.

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