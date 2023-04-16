الحكومة تخصص مليوني دولار لتنظيم نهائيات اندية آسيا للسلة ببغداد

2023/04/16 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، على تخصيص مليوني دولار لتنظيم نهائيات اندية آسيا لكرة السلة ببغداد.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة خالد كبيان في بيان ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على تخصيص مبلغ 2 مليون دولار لتغطية نفقات تنظيم نهائيات اندية اسيا بكرة السلة في بغداد".

واضاف ان "هذه البطولة تعتبر هي الاولى التي ينظمها العراق منذ عام 1948 وكما تعتبر هي الاولى التي يكسر فيها الحصار الرياضي عن العاصمة بغداد الحبيبة بمشاركة اندية من الصين واليابان وكوريا والفلبين ولبنان وايران اضافة الى ناد يمثل العراق"، مشيرا الى ان "البطولة ستقام في اواخر حزيران 2023".

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