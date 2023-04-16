العراق يوجه دعوة لتركيا وإيران لزيارة بغداد

2023/04/16 | 16:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق، وجه دعوة للوفد التركي بزيارته لغرض استمرار المباحثات.

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