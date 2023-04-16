جثث مدنيين إلى مستشفى أم درمان.. ومقتل موظفين بالأمم المتحدة

2023/04/16 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان عن مقتل عشرات المدنيين والعسكريين، وجرح مئات آخرين.

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