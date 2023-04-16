2023/04/16 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن كواليس اشتباك الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، مع مشجعي قادش.وجاء ذلك عقب فوز ريال مدريد على قادش بملعب الأخير، أمس السبت، ضمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جماهير قادش تقابل مبادرة نجم مدريد بإساءة المركز الخبري الوطني.

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