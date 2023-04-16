الأسهم السعودية ترتفع بدعم من أسعار النفط والسوق القطرية تتراجع

2023/04/16 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أغلقت الأسهم السعودية على ارتفاع يوم الأحد بدعم من صعود أسعار النفط يوم الجمعة لكن المؤشر القطري واصل خسائره للجلسة الثانية.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، يوم الجمعة وسجلت الأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي سيرتفع إلى مستوى قياسي جديد هذا العام بدعم من تعافي الاستهلاك في الصين.

وزاد المؤشر السعودي 0.6 بالمئة مدعوما بارتفاع 1.2 بالمئة في سهم مصرف الراجحي (TADAWUL:1120) بينما صعد سهم أرامكو (TADAWUL:2222) 0.8 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس عن بيان صدر بعد إغلاق السوق أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق أربع مناطق اقتصادية جديدة بالمملكة في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

وأضاف البيان أن الحوافز المقدمة للشركات في المناطق الجديدة تشمل السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة.

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.4 بالمئة مواصلا الخسائر للجلسة الثانية مع نزول سهم صناعات قطر 1.5 بالمئة.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور يوم الخميس إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 بالمئة في 2023، من 5.3 بالمئة في العام السابق.

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