سامح شكري يتصل بنظيره السوداني.. والخارجية المصرية تصدر بيانا

2023/04/16 | 17:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، اتصالا بنظيره السوداني على الصادق حيث "نقل قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، لما تمثله من تهديد لأمن وسلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته".

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