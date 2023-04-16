العتبة الحسينية تكشف تفاصيل المدينة الطبية - الجامعية في البصرة

2023/04/16 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعدت العتبة الحسينية المقدسة خطة خاصة

لتنفيذ مشروع المدينة الطبية والجامعية

في محافظة البصرة.

وقال رئيس قسم المشاريع الستراتيجية في

العتبة محمد ضياء محمد، لـ"الصباح": إن

العتبة تواصل تنفيد مشاريعها ا

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