قوات الدعم السريع في السودان تعلن سيطرتها على القصر الجمهوري

2023/04/16 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الاحد، سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين خلفهم أسلحة ومعدات عسكرية ومدرعات.

عاجلقوات الدعم السريع تحكم سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين اسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/NG6RsGEWTC

— Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

ووقعت اشتباكات عنيفة، امس السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.

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