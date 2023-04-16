السوداني يناقش أهمّ القوانين والتشريعات التي تسهم في دعم عملية الاستثمار

2023/04/16 | 17:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أعضاء لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، وجرت خلال اللقاء، مناقشة أهمّ القوانين والتشريعات التي تسهم في دعم عملية الاستثمار في البلد، وكذلك أهمّ الحلول العملية للمشاكل التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية، بهدف الوصول إلى خدمات تلبّي تطلعات المواطنين.وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، بحسب […]

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